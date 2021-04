Geen herbenoeming Agnes Jongerius als commissaris PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft vrijdagochtend laten weten dat Agnes Jongerius niet beschikbaar zal zijn voor een herbenoeming als commissaris van het postbedrijf. Jongerius besloot hiertoe om zich volledig te kunnen richten op haar werk voor het Europese Parlement. Als gevolg wordt haar herbenoeming als agendapunt van de komende aandeelhoudersvergadering op 20 april gehaald. PostNL zal op termijn een nieuwe commissaris naar voren schuiven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

