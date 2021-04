AEX vermoedelijk hoger van start na positief sentiment op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Donderdag sloot met AEX met 0,2 procent nipt hoger op 713,80 punten.

Bij de start van de handelsdag donderdag was nog sprake van lichte koersdruk, na een overwegend lager slot op Wall Street woensdagavond, nadat het Beige Book van de Federal Reserve sprak van slechts een gematigd tempo van economische groei dit voorjaar.

Donderdag sprongen echter opeens alle seinen op groen voor Wall Street na de vrijgave van sterke macro-economische data, meevallende bedrijfscijfers en dalende rentevergoedingen.

Het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bleek vorige week flink gedaald, de industriële productie zat in maart weer in de lift en als klap op de vuurpijl bleken de Amerikaanse detailhandelsverkopen in maart op maandbasis met maar liefst 9,8 procent te zijn gestegen, terwijl op een plus van 6,1 procent werd gerekend.

Met name het cijfer van de detailhandelsverkopen werd door beleggers omarmd, want consumentenuitgaven zijn goed voor ongeveer 65 tot 70 procent van de Amerikaanse economie. Dit percentage ligt een stuk lager in de eurozone, waar de overheidsuitgaven relatief hoger zijn.

“De detailhandelsverkopen zijn, net als elk ander macrocijfer in de afgelopen maand, het tegenovergestelde van dezelfde periode een jaar geleden", merkte analist Jamie Cox van Harris Financial Group op. “De cijfers waren buitengewoon verschrikkelijk, en nu zijn ze buitengewoon geweldig. Wat de cijfers vanaf nu zullen zijn, dat zal er echt toe doen.”

De start van het cijferseizoen is daarnaast bemoedigend. Vooral financiële waarden hebben deze week cijfers vrijgegeven en de rapportages overtreffen consequent de verwachtingen. Vandaag voorbeurs opent zakenbank Morgan Stanley zijn boeken.

Tot slot daalde het jaarlijkse rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van tien jaar met meer dan 10 basispunten naar 1,53 procent. De scherpe daling was opvallend doordat de sterke macrocijfers wijzen op een krachtig economisch herstel, hetgeen kan leiden tot een aantrekkende inflatie.

De S&P 500 en de Dow Jones index sloten donderdagavond met winsten van ongeveer 1 procent overtuigend op de hoogste stand ooit. De Dow doorbrak daarbij de 34.000 puntengrens. Techbeurs Nasdaq noteerde met een winst van 1,3 procent vlak onder zijn recordstand.

Overigens is volgens topman Larry Fink van ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock, het einde van de stijgingen nog niet in zicht. "Ik ben ongelooflijk optimistisch over de markten", zei Fink tegen zakenzender CNBC. Fink is er van overtuigd dat de uitzonderlijke monetaire en fiscale stimulering, in combinatie met nog steeds veel geld aan de zijlijn en sterke bedrijfscijfers, de aandelenmarkten op korte termijn een verdere impuls zullen geven.

Azië en olie

In Azië werd vanochtend bekend dat de Chinese economie in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 18,2 procent is gegroeid. Ongekende cijfers, maar analisten hadden vooraf op een nog hogere groei ingezet, van 19,2 procent. Op kwartaalbasis bedroeg de groei 0,6 procent.

De Aziatische hoofdbeurzen komen vanochtend weinig van hun plaats, maar noteren wel overwegend in het groen.

De olieprijs wist na een koerssprong woensdag van bijna 5 procent donderdag licht verder te stijgen. Op een settlement van 63,46 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent duurder. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met een half procent verder.

"Het optimisme over de vraag blijft een belangrijk component, met recente data uit de VS die aantonen dat de mobiliteit is toegenomen tot niveaus hoger dan voor de uitbraak van Covid-19", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1965.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer de inflatie in maart in de eurozone en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in april.

Vanochtend gaf het Duitse Daimler al cijfers vrij die volgens het concern zelf “significant” hoger uitvielen dan de verwachtingen van de markt. De autobouwer meldde over het afgelopen kwartaal een EBIT-resultaat van 5,7 miljard euro.

Bedrijfsnieuws

Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020 kwam de omzet van Beter Bed in het afgelopen kwartaal 11,7 procent lager uit op 48,0 miljoen euro, waarvan 40,7 miljoen euro uit de Benelux kwam, een daling met 14,8 procent. Ook de oderintake daalde aanzienlijk, omdat veel winkels dichtbleven.

Fastned mag van de rechter een winkel en toiletten toevoegen aan zijn snellaadstations. De Rechtbank Den Haag oordeelde dat de Staat, als grondeigenaar van alle verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelwegen, Fastned die voorzieningen niet mag weigeren.

Co-CEO Sergi Herrero van Veon stapt per 30 juni dit jaar op, maar blijft wel een adviserende rol houden. Het vertrek van Herrero betekent dat Veon voortaan alleen zal worden geleid door Kaan Terzioglu.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor ING van 11,40 naar 12,30 euro, bij handhaving van het koopadvies.

ING gaat een paar veranderingen in zijn raad van bestuur doorvoeren, met de splitsing van de taken rond technologie en operaties.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won donderdag 1,1 procent en de Dow Jones index ging 0,9 procent hoger naar 34.035,99 punten. De Nasdaq steeg 1,3 procent bij een slot van 14.038,76 punten.