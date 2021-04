Fastned mag shop toevoegen aan oplaadstation Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned mag van de rechter een winkel en toiletten toevoegen aan zijn snellaadstations. Dit maakte de onderneming vrijdag voorbeurs bekend. De Rechtbank Den Haag oordeelde dat de Staat, als grondeigenaar van alle verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelwegen, Fastned die voorzieningen niet mag weigeren. Dankzij deze uitspraak mag Fastned voortaan dezelfde faciliteiten bieden als gewone benzinestations. "Dit oordeel van de rechter is ontzettend goed nieuws voor elektrische rijders, want die drinken net zo graag een kopje koffie als benzinerijders. Goede voorzieningen bij laadstations zijn van groot belang voor het versnellen van de energietransitie en dat is ons doel", zei CEO Michiel Langezaal vrijdag in een reactie op de uitspraak. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

