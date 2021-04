Correctie: Omzet Beter Bed omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft de omzet over het eerste kwartaal van dit jaar met meer dan 10 procent zien dalen. Dit maakte de matrassenketen vrijdag voorbeurs bekend in een tussentijds handelsbericht. Het bedrijf waarschuwde eind maart al voor een afname van de omzet. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020 kwam de omzet in het afgelopen kwartaal 11,7 procent lager uit op 48,0 miljoen euro, waarvan 40,7 miljoen euro uit de Benelux kwam, een daling met 14,8 procent. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet met 10,5 procent. In het kwartaal werd 1 winkel afgestoten, waarmee het winkelbestand aan het einde van het eerste kwartaal op 150 staat. De orderintake daalde op een vergelijkbare basis ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 met 14,0 procent. De onlinetak bleef het goed doen met een omzetstijging van ruim 252 procent op jaarbasis. Met 19,7 miljoen euro is de online omzet inmiddels goed voor 41 procent van de totale groepsomzet. In de eerste twee maanden van het jaar waren 118 winkels van de keten gesloten in verband met de coronamaatregelen. Maart liet met de winkelopening met afspraakregeling een stijging van de orderintake op jaarbasis zien van 60,8 procent naar een niveau van voor de pandemie-uitbraak. Outlook Het bedrijf zat aan het einde van het kwartaal met zijn orderintake 60,8 procent boven het peil van eind maart 2020. Beter Bed verwacht ook in het komende kwartaal het beter te doen dan de markt, op voorwaarde dat er geen verdere en striktere coronabeperkingen van kracht worden. Op een groen Damrak sloot de koers van het aandeel Beter Bed donderdag 1,7 procent lager op 5,25 euro. Correctie: om juiste online omzet aan te geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

