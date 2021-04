FlatexDEGIRO ziet transacties bijna verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse broker Flatex en het recent overgenomen DeGiro hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 33,6 miljoen transacties verwerkt. Dit meldde de broker vrijdagochtend. Daarmee wist FlatexDEGIRO het aantal transacties op pro forma-basis bijna verdubbelen ten opzichte van de 17,3 miljoen transacties een jaar eerder. Ook het klantenbestand steeg en wel met 29 procent of 360.000 klanten tot 1,6 miljoen. FlatexDEGIRO wist ook de omzet flink te laten stijgen in het eerste kwartaal met 176 procent tot 134,9 miljoen euro bij een aangepaste EBITDA-marge van 54,2 procent. Dit was een jaar eerder nog 43,6 procent. De broker werd positiever over de voorziene ontwikkelingen dit jaar en mikt nu op een klantenbestand van 2,0 tot 2,2 miljoen klanten en 90 tot 110 miljoen transacties. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.