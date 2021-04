Daimler presteert ruim boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Daimler heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel beter dan verwacht gepresteerd. Dit maakte de Duitse autofabrikant vrijdag voorbeurs bekend. De resultaten liggen volgens de fabrikant "significant boven de verwachtingen van de markt". Volgens Daimler was de vraag naar auto's van Mercedes in alle regio's sterk, maar vooral in China. De EBIT lag afgelopen kwartaal op 5,7 miljard euro en de aangepaste EBIT op krap 5 miljard euro. De consensus rekende echter op respectievelijk 4,9 en 4,0 miljard euro. De industriële vrije kasstroom kwam met 1,8 miljard euro ook ruim boven de 1,1 miljard euro uit waarop analisten hadden gerekend. Daimler presenteert op 23 april de volledige kwartaalcijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

