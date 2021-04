Sterke resultaten Alcoa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa heeft in het eerste kwartaal van 2021 zijn beste resultaten in twee jaar tijd behaald dankzij herstel in de vraag naar aluminium. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. In de verslagperiode verdubbelde de nettowinst op jaarbasis van 80 miljoen naar 175 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,79 dollar was beter dan de 0,45 dollar die door analisten werd voorspeld. De omzet steeg in het eerste kwartaal van 2,38 miljard naar 2,87 miljard dollar en was beter dan de 2,63 miljard dollar waar de markt op rekende. De aluminiumleveringen stegen op jaarbasis met 15 procent en met 13 procent op kwartaalbasis. De vraag naar aluminiumproducten is onder meer verbeterd door het economisch herstel in China, aldus Alcoa, dat zijn outlook handhaafde. Dit jaar verwacht het bedrijf 2,7 miljoen tot 2,8 miljoen metrische ton aluminium te verschepen. Daarnaast mikt het bedrijf op de levering van 49 miljoen tot 50 miljoen droge metrische tonnen bauxiet en 14 tot 14,1 miljoen metrische ton van alumina. Het aandeel steeg nabeurs 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

