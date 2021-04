HelloFresh verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft in het eerste kwartaal van 2021 sterk gepresteerd en verhoogt de outlook voor heel het boekjaar. Dit bleek donderdagavond uit een trading update van de Duitse bezorger van maaltijdboxen. Op basis van voorlopige resultaten rekent HelloFresh voor het eerste kwartaal op een omzet van tussen de 1.435 miljoen en 1.445 miljoen euro, tegenover 699,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. De consensus voorspelt een omzet van 1.173,9 miljoen euro, aldus HelloFresh. De aangepaste EBITDA is volgens het bedrijf in het eerste kwartaal uitgekomen tussen de 155 miljoen en 165 miljoen euro, waar dit in het eerste kwartaal van 2020 63,1 miljoen euro was. Hier is de analistenconsensus 128,5 miljoen euro. Outlook Op basis van de sterke resultaten in het eerste kwartaal van 2021 verhoogt HelloFresh zijn outlook voor het hele boekjaar. Eerder rekende het bedrijf op een omzetgroei bij constante wisselkoersen van 20 en 25 procent, maar dit is opwaarts bijgesteld naar 35 tot 45 procent. De consensus rekent op een omzetgroei in 2021 van 22,7 procent, aldus HelloFresh. De marge voor de aangepaste EBITDA werd aan de onderkant van de bandbreedte verhoogd, van 9 tot 12 procent naar 10 tot 12 procent. De consensus houdt rekening met een marge van 10,9 procent. Op 4 mei aanstaande publiceert HelloFresh definitieve cijfers over het eerste kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

