Wall Street positief na macrodata en kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index won 1,0 procent en de Dow Jones index ging 0,8 procent hoger. De Nasdaq steeg 1,1 procent.

Na een adempauze op woensdag zijn de Dow en S&P donderdag weer op recordjacht. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is het vertrouwen teruggekeerd na sterke macro-economische data en kwartaalcijfers van Amerikaanse banken.

Zo werd vanmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 193.000 aanvragen tot 576.000 aanvragen. De markt rekende op 710.000 eerste steunaanvragen.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen in maart met 9,8 procent op maandbasis, waar werd gerekend op een plus van 6,1 procent.

De industriële productie in de VS steeg in maart met 1,4 procent, na een dip in februari. Ook verbeterden de indexen van New York Fed en Philadelphia Fed in april en ging het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in dezelfde maand omhoog.

Met name de detailhandelsverkopen werden enorm enthousiast ontvangen door beleggers, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het lijkt erop dat deze stierenmarkt voorlopig aanhoudt", aldus de marktanalist.

Qua kwartaalcijfers hopen beleggers op sterke resultaten in de rest van 2021 en zelfs 2022, aldus marktstrateeg Esty Dwek van Natixis Investment Solutions. "We willen een concrete guidance want in 2020 werd die vaak niet gegeven."

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1959. Een vat WTI-olie steeg 0,2 procent op 63,28 dollar.

Bedrijfsnieuws

BlackRock boekte het afgelopen kwartaal een winst van 7,77 dollar per aandeel op een omzet van 4,4 miljard dollar. De winst was nipt boven verwachting. Het aandeel steeg 2,2 procent.

Bank of America publiceerde donderdag weliswaar beter dan verwachte resultaten, maar het aandeel verloor toch 3,7 procent. De winst per aandeel van 0,86 dollar was ruim boven de 0,66 dollar die analisten voorspelden. Hoewel de voorzieningen op slechte leningen daalden, liepen ook de rentebaten terug.

Citigroup heeft het afgelopen kwartaal een nettowinst geboekt van 7,9 miljard dollar, ofwel 3,62 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 2,60 dollar. De inkomsten liepen met 7 procent terug tot 19,3 miljard dollar. Het aandeel daalde 0,9 procent.

PepsiCo heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. De frisdrankgigant boekte een aangepaste winst van 1,21 dollar per aandeel, terwijl de markt rekende op 1,12 dollar per aandeel. Het aandeel steeg 0,4 procent.

UnitedHealth behaalde in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet en verhoogde de outlook voor heel 2021. Het aandeel steeg 3,6 procent.

Het aangepaste verlies van Delta Air Lines kwam afgelopen kwartaal uit op 3,55 dollar per aandeel, tegen een analistenverwachting vooraf van een verlies van 3,13 dollar per aandeel. Verder kelderde de omzet van de luchtvaartmaatschappij en liep de nettoschuld op als gevolg van de coronacrisis. Het aandeel verloor bijna 4 procent.

Coinbase noteerde 1,3 procent hoger op bijna 333 dollar. De beurs en nieuwssite voor cryptomunten debuteerde woensdag op Wall Street en sloot ruim 30 procent hoger op 328 dollar.