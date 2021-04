Stevig verlies voor Delta Air Lines houdt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Delta Air Lines heeft ook in het afgelopen kwartaal verlies geleden en deed het zelfs nog slechter dan vooraf werd verwacht. Dit bleek donderdag bij publicatie van de resultaten van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Het aangepaste verlies kwam uit op 3,55 dollar per aandeel, tegen een analistenverwachting vooraf van een verlies van 3,13 dollar per aandeel. Op de winst- en verliesrekening kwam dat in totaal neer op een nettoverlies van 1,2 miljard dollar, tegen een nettowinst van 730 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Delta Air Lines zag de omzet in de verslagperiode op jaarbasis wederom volledig in elkaar storten van 10,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2019 naar minder dan 4,2 miljard dollar afgelopen kwartaal. De aangepaste nettoschuld liep op jaarbasis van 10,2 miljard op naar 19,1 miljard dollar. En dit kwartaal ziet Delta Air Lines de schuld uitkomen tussen de 19,0 en 19,5 miljard dollar. De omzet daalt naar verwachting met 50 tot 55 procent en de capaciteit zal met 32 procent afnemen. CEO Ed Bastian denkt dat als het herstel van de economie doorzet, de maatschappij in het komende kwartaal weer een positieve kasstroom zal realiseren en in daaropvolgende kwartaal zelfs weer winstgevend zal zijn. Het aandeel Delta Air Lines steeg donderdag in de elektronische handel voorbeurs met 0,9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

