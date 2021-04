Herstel staalvraag in 2021 en 2022

Voor mij bij herstel economie zeker met vooral de herhaalde opmerking mijnerzijds.

Als oude techneut heb ik in 60-er jaren bij mijn werkgever de opkomst van roestvaststaal meegemaakt. Begrootte wij eerst met een kostenfactor, manuren versus materiaalkosten, voor dit materiaal een ruwe verhouding 1 op 2. Reeds kort na de eeuwwisseling is de loonkostenpost een veelvoud op de begrotingskosten. Dat en de bijzondere duurzaamheid maakte dit roestvaststaal materiaal zo succesvol in onze fermentatie industrie. Bij een bezoek een 8 tal jaren geleden aan Rusland was ik wel verbaasd over de enorme hoeveelheid van toepassingen in de normale utiliteitsbouwwereld, aldaar.

De duurzaamheid van dit product (onderhoudsvriendelijkheid) met de huidige stand van de hightechniek producten gaat mi een nog veel grotere toekomst tegemoet.