Meer winst voor BlackRock

(ABM FN-Dow Jones) De winst van BlackRock is in het eerste kwartaal met bijna de helft gestegen, dankzij de bereidheid van beleggers om geld in te zetten op een economisch herstel.

's Werelds grootste vermogensbeheerder boekte een winst van 1,2 miljard dollar, of 7,77 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 806 miljoen of 5,15 dollar per aandeel. Het winstcijfer was iets sterker dan voorspeld door analisten.

De inkomsten stegen met bijna 19 procent tot 4,4 miljard dollar. Een jaar eerder vluchten beleggers in paniek in cash vanwege de dreigende coronapandemie en vielen de fee-inkomsten van BlackRock terug.

BlackRock is met name bekend om zijn ETF's, of exchange traded funds, waarmee beleggers allerlei verschillende markten kunnen volgen, zonder de onderliggende stukken te hoeven kopen. Hier stroomde 68 miljard dollar aan beleggingsgelden binnen.

Banken, pensioenfondsen, hedgefunds en handelaren gebruiken de ETF's van BlackRock vaak om snel en breed blootstelling aan bepaalde markten te krijgen. Nieuwe partijen, zoals ARK Investment Management van Cathie Wood, halen echter klanten bij de gevestigde partijen weg. De fees zijn door veel partijen tot vrijwel nul verlaagd en er wordt steeds dieper gezocht naar niches in de markt om relevant te blijven.

Aan BlackRock CEO Larry Fink de taak om deze ontwikkelingen voor te blijven. De nieuwe focus ligt bij duurzame bedrijven.

Al met al kreeg BlackRock er afgelopen kwartaal 172 miljard dollar aan nieuw geld bij. Dit was een jaar eerder 35 miljard dollar.