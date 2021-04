VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor geleden schade beleggers

ben soms wel benieuwd in wiens belang die VEB die actie onderneemt, temeer dat sinds verdenking witwassen omgezet is naar verdenking schuldwitwassen de koers gestegen is. Volgens mij willen de zittende aandeelhouders graag een einde aan deze affaire en vooruit kijken, terwijl de "gedupeerden" van de VEB, tenzij ze na aankoop onmiddellijk verkocht hebben, op dit moment koerswinst hebben. Dus nee, ik sluit niet uit dat er best iemand gedupeerd is, maar vraag me wel af of de VEB haar ledenbelang of haar publiciteitsbelang voorop stelt.