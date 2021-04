Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen. Daarmee hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend, na woensdag overwegend overwegend lager te zijn gesloten, nadat het Beige Book van de Federal Reserve wees op een gematigd tempo van economische groei dit voorjaar, maar een lichte stijging van de inflatie zei te voorzien in 2021. Winsten voor bankaandelen, nadat JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs beter dan verwachte resultaten rapporteerden, werden teniet gedaan door verliezen bij de technologieaandelen. Een verwacht herstel heeft ertoe geleid dat beleggers aandelen kopen van bedrijven die gevoelig zijn voor een economische opleving, zoals energie, reizen en banken. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei woensdag tijdens een toespraak in Washington dat een renteverhoging dit jaar zeer onwaarschijnlijk is. Hij gaf aan dat dit waarschijnlijk pas aan de orde zal zijn geruime tijd nadat de centrale is begonnen met het geleidelijk terugschroeven van de obligatie-opkopen. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en industriële productiecijfers van maart, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden. De euro/dollar noteerde op 1,1971. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1978 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent lager. Bedrijfsnieuws PepsiCo heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. De frisdrankgigant boekte een aangepaste winst van 1,21 dollar per aandeel, terwijl de markt rekende op 1,12 dollar per aandeel. Het aandeel steeg voorbeurs 0,5 procent. UnitedHealth steeg voorbeurs 2,0 procent. De Amerikaanse gigant in zorg en verzekeringen boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 4,86 miljard dollar, ofwel 5,08 dollar per aandeel, op een omzet van 70,2 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 5,31 dollar per aandeel. BlackRock boekte het afgelopen kwartaal een winst van 7,77 dollar per aandeel op een omzet van 4,4 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 0,2 procent. Bank of America publiceerde voorbeurs beter dan verwachte resultaten en zei voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel steeg 1,6 procent. Ford zei de productie van F-150-trucks met nog eens twee weken stil te leggen en ook de pauze bij verschillende andere fabrieken te verlengen vanwege het wereldwijde tekort aan halfgeleiders en andere problemen in de toeleveringsketen. Het aandeel steeg voorbeurs desondanks 0,6 procent. Coinbase noteerde voorbeurs 10,2 procent hoger. De beurs en nieuwssite voor cryptomunten debuteerde woensdag op Wall Street en sloot ruim 30 procent hoger op 328 dollar. Alcoa en PPG publiceren nabeurs resultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent lager op 4.124,66 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 33.730,89 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,0 procent tot 13.857,84 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

