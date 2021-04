Update: Bedrijven op strafbankje Euronext dreigen notering kwijt te raken

(ABM FN-Dow Jones) Bedrijven die langer dan 24 maanden op het strafbankje van beursbedrijf Euronext zitten, dreigen hun notering kwijt te raken. Dit blijkt uit een kennisgeving die Euronext deze week verspreidde.

Bedrijven komen op het strafbankje te zitten als ze zich niet aan de regels van Euronext houden. Na twee jaar start "het proces om de aandelen te verwijderen", aldus de kennisgeving. Daarbij zegt het beursbedrijf alle relevante omstandigheden in ogenschouw te nemen, waaronder ook de belangen van beleggers evenals het ordentelijk functioneren van de markt.

Het gaat volgens René van Vlerken, Hoofd Noteringen bij Euronext Amsterdam, om de reputatie en de kwaliteit van de Amsterdamse beurs.

In de kennisgeving van deze week benadrukte Euronext dat voor bedrijven die al op het strafbankje zitten, de periode van 24 maanden pas begint met de ingang van de nieuwe regelgeving deze week. De tijd die bedrijven dus al op het strafbankje zaten, wordt niet meegerekend.

Momenteel zitten verschillende bedrijven op dit strafbankje, omdat ze problemen ondervinden bij het krijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Voor een dergelijke verklaring is een zogeheten oob-accountant nodig, en daarvan zijn er maar een paar over. Naast 'de grote vier' KPMG, EY, PWC en Deloitte zijn dit Mazars en BDO. In het verleden hadden ook Accon AVM, Grant Thornton en Baker Tilly een dergelijke oob-vergunning.

Een oob-accountant, die Organisaties van Openbaar Belang controleert, mag een klant weigeren, en doet dit ook, zo bleek eerder al uit een rondgang van ABM Financial News onder kleinere beursfondsen.

"Ondanks dat er sprake is van problemen [met het vinden van een accountant], moeten de regels wel gehandhaafd worden", vindt Van Vlerken. "Je kunt een bedrijf niet eeuwig op de strafbank houden."

In gesprek met ABM Financial News erkende Euronext afgelopen zomer al de problemen die kleine fondsen hebben met het vinden van een oob-accountant. "Wij zijn hierover voortdurend in gesprek met zowel de toezichthouders als de genoteerde ondernemingen die het betreft", stelde de beursorganisatie toen.

En ook nu voert Euronext die gesprekken met de accountants nog, aldus Van Vlerken. "We zijn heel intensief in contact", aldus de Hoofd Noteringen van Euronext, zowel met de NBA, de beroepsorganisatie voor accountants, als met individuele accountants.

Strafbankje

Op het strafbankje in Amsterdam zitten momenteel Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy, aldus data van ABM Financial News. Esperite zit op de 'recovery box', dat is een plek voor bedrijven die in surseance van betaling of in een faillissement zitten.

Een aantal bedrijven heeft vooralsnog kunnen voorkomen om op het strafbankje terecht te komen, door het boekjaar 2019 met een jaar te verlengen. Deze bedrijven, zoals IEX, MKB Nedsense en Value8, komen de komende maanden echter ook op het strafbankje terecht, tenzij voor die tijd een goedkeurende accountantsverklaring kan worden overlegd en tijdig de jaarrekening bij de AFM wordt gedeponeerd.

Of dat realistisch is, betwijfelt ook Van Vlerken. "Als het na twee jaar niet is gelukt [om een oob-accountant te vinden], waarom zou dat nu of na vier jaar of tien jaar wel lukken?"

Een accountant kan een klant op basis van twee zaken weigeren: het risico voor de eigen reputatie of uit commerciële overwegingen. Als er voor een accountant weinig extra werk te halen is bij een klant, is deze commercieel misschien niet zo interessant en dan kan de jaarrekening wel eens een dure exercitie zijn, erkent Van Vlerken.

Van een oplossing vanuit de politiek verwacht Van Vlerken op korte termijn niet veel. "Er ligt een wetsvoorstel om accountants te dwingen bepaalde diensten te leveren op het bureau van minister Hoekstra." Maar nu kabinet demissionair is, "kan het wel even duren" voor de wet er is, als die er al komt.

Een oplossing vanuit Euronext in de vorm van een versoepeling van de regels, zit er volgens Van Vlerken niet in. "We gaan niet marchanderen."

Wellicht moeten bedrijven zich volgens Van Vlerken zelf de vraag stellen of een notering op Euronext Amsterdam wel de juiste keuze is. "Hoor ik als bedrijf wel thuis op Amsterdam?" Er zijn immers alternatieven, zegt het Hoofd Noteringen tegen ABM Financial News, bijvoorbeeld Euronext Growth in Parijs, hoewel hij begrijpt dat Frankrijk voor de meeste bedrijven misschien geen realistische optie is.

Euronext Amsterdam ziet zelf niets in het heropstarten van Alternext, dat ooit was bedoeld voor de kleinste ondernemingen om onder soepelere regelgeving een eerste stap richting de gereglementeerde markt in Amsterdam te zetten.

In Nederland ziet Van Vlerken NPEX en Nxchange als alternatieven. Die kunnen fungeren "als kraamkamer".



Update: om reactie Euronext toe te voegen.