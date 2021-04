Bedrijven op strafbankje Euronext dreigen notering kwijt te raken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bedrijven die langer dan 24 maanden op het strafbankje van beursbedrijf Euronext zitten, dreigen hun notering kwijt te raken. Dit blijkt uit een kennisgeving die Euronext deze week verspreidde. Bedrijven komen op het strafbankje te zitten als ze zich niet aan de regels van Euronext houden. Na twee jaar start "het proces om de aandelen te verwijderen", aldus de kennisgeving. Daarbij zegt het beursbedrijf alle relevante omstandigheden in ogenschouw te nemen, waaronder ook de belangen van beleggers evenals het ordentelijk functioneren van de markt. In de kennisgeving van deze week benadrukte Euronext dat voor bedrijven die al op het strafbankje zitten, de periode van 24 maanden pas begint met de ingang van de nieuwe regelgeving. Momenteel zitten diverse bedrijven op dit strafbankje, omdat ze problemen ondervinden om een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen. Voor een dergelijke verklaring is een zogeheten oob-accountant nodig, en daarvan zijn er maar een paar over. Naast 'de grote vier' KPMG, EY, PWC en Deloitte zijn dit Mazars en BDO. In het verleden hadden ook Accon AVM, Grant Thornton en Baker Tilly een dergelijke oob-vergunning. Een oob-accountant, die Organisaties van Openbaar Belang controleert, mag een klant weigeren, en doet dit ook, zo bleek eerder al uit een rondgang van ABM Financial News onder kleinere beursfondsen. In gesprek met ABM Financial News erkende Euronext afgelopen zomer de problemen die kleine fondsen hebben met het vinden van een oob-accountant. "Wij zijn hierover voortdurend in gesprek met zowel de toezichthouders als de genoteerde ondernemingen die het betreft", stelde de beursorganisatie toen. Op het strafbankje in Amsterdam zitten momenteel Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy, aldus data van ABM Financial News. Een aantal bedrijven heeft vooralsnog kunnen voorkomen om op het strafbankje terecht te komen, door het boekjaar 2019 met een jaar te verlengen. Deze bedrijven, zoals IEX, MKB Nedsense en Value8, komen echter ook op het strafbankje terecht, tenzij zij voor die tijd een goedkeurende accountantsverklaring kunnen overleggen.



Euronext vindt overigens dat het geen sanctie oplegt, door een onderneming op het strafbankje te plaatsen. "Daarmee geven wij beleggers een signaal, maar het heeft geen invloed op de verhandelbaarheid van het aandeel", zei het beursbedrijf afgelopen zomer. Vooralsnog reageerde Euronext niet op vragen van ABM Financial News. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.