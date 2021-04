Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de bedrijfsresultaten van onder andere Amerikaanse grootbanken, nadat woensdag het kwartaalcijferseizoen van start ging. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 433,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.242,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 6.223,88 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,2 procent naar 6.954,72 punten. Voorlopig zijn de bedrijfsresultaten beter dan verwacht. Vanmiddag volgen Bank of America, Citigroup, Delta Airlines, PepsiCo en PPG, nadat woensdag Goldman Sachs, JPMorgan en Wells Fargo het spits afbeten. Zowel uit Duitsland als Frankrijk kwamen bevestigingen van eerder gemelde inflatiedata over maart. Die laten een opwaartse trend zien. Vanmiddag staan voor de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en de industriële productie, het vertrouwen onder huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 710.000, voor de detailhandelsverkopen van een stijging van 6,1 procent op maandbasis. Olie noteerde donderdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 62,87 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 66,34 dollar werd betaald, een verlies van eveneens 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1978. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1977 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1978 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deliveroo is in het eerste kwartaal van 2021 verder gegroeid. Deliveroo verwacht dat het groeitempo zal afnemen zodra de lockdowns worden teruggeschroefd. Hoe groot de terugval zal zijn, is volgens de maaltijdbezorger nog niet in te schatten. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager. Op de beurs van Frankfurt was het aandeel Deutsche Wohnen de belangrijkste trekpleister met een koerswinst van circa 3,5 procent. In Parijs was die rol weggelegd voor het aandeel Publicis Groupe dat met 3,7 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,4 procent tot 4.124,70 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.730,89 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.857,84 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

