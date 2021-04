Polestar haalt ruim half miljard dollar op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Polestar heeft 550 miljoen dollar opgehaald bij nieuwe investeerders. Dit maakte het Zweedse automerk donderdag bekend. Onder meer Chongqing Chengxing Equity Investment Fund Partnership, Zibo Financial Holding en Zibo Hightech Industrial Investment. I Cube Capital namen deel aan de kapitaalverhoging. De financiële details werden niet gemeld. "Onze nieuwe investeerders zien in Polestar een aantrekkelijke combinatie van een gevestigde industriële en technologische partij met een zeer groot groeipotentieel in een tijd waarin de wereldwijde autosector overstapt op elektrisch rijden", liet CEO Thomas Ingenlath in een toelichting weten. Met het opgehaalde geld wil Polestar enerzijds de financieringsstructuur diversifiëren en anderzijds de productontwikkeling versnellen. Polestar overweegt om nog meer geld op te halen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

