Beursblik: Aalberts terug op overnamepad

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts zal in de komende jaren meer strategisch interessante overnames doen, na de donderdag aangekondigde acquisitie van het Britse Sentinel en een radio-interview van voormalig topman en grootaandeelhouder Jan Aalberts. Dit schreef ING in een reactie. Volgens de bank keert Aalberts "met de dag" meer terug naar normaal, na de coronacrisis, en heeft het bedrijf een duidelijke strategische visie waar het heen moet en een gezonde balans. De overname van Sentinel is positief, vindt analist Tijs Hollestelle van ING. Sentinel versterkt de productportefeuille van Aalberts. Omdat de omzetbijdrage minder dan 1 procent is, verwacht ING geen sterke koersreactie. ING heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel Aalberts stond donderdag XXXX ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

