Beursblik: Just Eat Takeaway.com overtreft Deliveroo ruimschoots

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft concurrent Deliveroo het nakijken gegeven in het eerste kwartaal van 2021. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag.

Deliveroo kwam donderdagochtend met een kwartaalupdate, waarin de ordergroei 114 procent bedroeg. In absolute cijfers lag het aantal eigen maaltijdbezorgingen bij de twee concurrenten dicht bij elkaar, zo zag Hesselink, namelijk 71 miljoen orders voor Deliveroo en 69 miljoen voor Just Eat Takeaway.com.

ING is van mening dat beleggers de groei van de eigen bezorging van Just Eat Takeaway.com en Deliveroo met elkaar zouden moeten vergelijken en met een groei van 199 procent tegen 114 procent doet Just Eat Takeaway.com het volgens Hesselink beduidend beter.

In de belangrijkste markt voor de twee maaltijdbezorgers, het Verenigd Koninkrijk, is het beeld hetzelfde. "Just Eat Takeaway.com is veel groter en overtreft de concurrent met de eigen maaltijdbezorgingen ruim”, aldus de analist. Ondanks de veel betere prestaties van Just Eat Takeaway.com worden beide aandelen verhandeld tegen dezelfde multiples, zo ziet Hesselink.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 130,00 euro. Het aandeel Just Eat Takeaway.com koerste donderdagochtend licht lager op 90,93 euro. Deliveroo verloor in Londen 1,1 procent.