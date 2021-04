Beursblik: Degroof zet ASML op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het advies voor ASML verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 450,00 naar 680,00 euro. De koers van ASML is al sterk gestegen, wat analist Michael Roeg verraste, en het beste moet nog komen, denkt hij. De nieuwe technologie EUV is nog lang niet zo volwassen als DUV. ASML geeft in 2030 op alle vlakken gas, denkt Roeg. De marges bij EUV bewegen volgens de analist richting de 60 procent, die ASML ook realiseert op andere machines. In 2030 zal ASML volgens Degroof een omzet kunnen realiseren van 38 miljard euro. Dit jaar is dit vermoedelijk 15,8 miljard euro. Het aandeel ASML handelt donderdag 0,6 procent hoger op 533,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

