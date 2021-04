Vastned past agenda aandeelhoudersvergadering aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in aanloop naar een algemene aandeelhoudersvergadering besloten het agendapunt betreffende de voorgenomen benoeming van een nieuwe commissaris van de agenda te halen. Dit maakte het vastgoedfonds donderdagochtend bekend. De raad van commissarissen heeft hiertoe besloten nu “het zich laat aanzien dat nog niet de vereiste support aanwezig is van een grote aandeelhouder met betrekking tot de beoogde governance van de onderneming”. "Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen om de meest geschikte kandidaat te vinden voor de raad van commissarissen. Het is spijtig dat we niet de verwachte support hebben gekregen van een grote aandeelhouder om de vacature nu in te vullen. De komende tijd zullen we daarom gaan gebruiken om verder in dialoog te gaan met deze aandeelhouder", aldus voorzitter Marc van Gelder van Vastned. Hoewel de grootaandeelhouder niet bij naam wordt genoemd, lijkt het te gaan om Aat van Herk. Eerder roerde Van Herk zich al. Hij stoort zich aan de oplopende kosten bij Vastned en het beloningsbeleid van Vastned. Tijdens de jaarvergadering van Vastned in de zomer van 2020 werden verschillende agendapunten weggestemd, zoals het beloningsvoorstel en het verzoek om decharge. Later stapte ook CEO Taco de Groot op bij Vastned. Sindsdien fungeert CFO Reinier Walta als CEO ad interim. Vastned verwacht in het najaar een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de voorgenomen benoeming van de nieuwe commissaris te organiseren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.