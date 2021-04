Deliveroo groeit hard door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo is in het eerste kwartaal van 2021 verder gegroeid. Dit bleek uit een tussentijdse handelsupdate van de maaltijdbezorger met een notering in Londen. In het afgelopen kwartaal steeg het aantal bestellingen met 114 procent op jaarbasis tot 71 miljoen. Dit betekende het vierde kwartaal van groei op rij. De bruto transactiewaarde van deze bestellingen steeg met 130 procent op jaarbasis tot krap 1,7 miljard pond. CEO Will Shu zegt tevreden te zijn met de resultaten en ziet een sterke vraag in zowel de Britse thuismarkt als de internationale markten, geholpen door een recordgroei aan nieuwe klanten en bestaande klanten die blijven bestellen. Deliveroo werkt momenteel samen met meer dan 100.000 bezorgers wereldwijd en had aan het einde van het eerste kwartaal contacten met meer dan 117.000 restaurants. Outlook De maaltijdbezorger sprak van een onzeker klimaat als gevolg van de huidige coronacrisis. Deliveroo verwacht dat het groeitempo zal afnemen zodra de lockdowns worden teruggeschroefd. Hoe groot de terugval zal zijn, is volgens de maaltijdbezorger nog niet in te schatten. Als gevolg zegt Deliveroo een "terughoudende" outlook aan te houden van een groei van de bruto transactiewaarde van de bestellingen van 30 tot 40 procent dit jaar bij een brutowinstmarge van 7,5 tot 8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

