AEX start handelsdag vermoedelijk licht lager.

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Woensdag koerste de AEX nog 0,6 procent hoger naar 712,55 punten, waarbij de index een duwtje in de rug kreeg door een flinke koerswinst voor Royal Dutch Shell.

Op Wall Street schommelden de aandelenmarkten woensdag gedurende het grootste deel van de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, nadat enkele van de grootste banken van het land veel beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal publiceerden.

Goldman Sachs en Wells Fargo noteerden respectievelijk 2,3 procent en 5,5 procent hoger, terwijl JPMorgan juist bijna 2 procent prijs moest geven.

Beleggers werden echter wat terughoudender na de vrijgave van het Beige Book van de Federal Reserve. Daaruit kwam naar voren dat de economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten van eind februari tot begin april weliswaar is versneld, maar slechts in een gematigd tempo.

Uiteindelijk gaven de indices toch terrein prijs en hoofdgraadmeter S&P 500 daalde 0,4 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1 procent moest inleveren.

Coinbase Global

Veel aandacht ging woensdag uit naar de beursintroductie van het grootste Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten, Coinbase Global. De beurs en nieuwssite kreeg een referentiekoers van 250 dollar per aandeel mee, wat een waardering gaf van ongeveer 65 miljard dollar. De eerste koers die woensdag tot stand kwam was 381 dollar, ofwel een waardering van circa 100 miljard dollar.

Volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor een onbegrijpelijke waardering, gelet op risico's van regelgeving en van de dalende transactiekosten in de gewone effectenhandel. "Waarom zou in de crypto-handel ook geen race naar 'zero commission trade' kunnen plaatsvinden? Buyer beware, zeggen we dan."

Marktanalisten wijzen evenwel ook het scepticisme waarmee de opmars van bitcoin werd begeleid, terwijl de digitale munt nu steeds meer voet aan de grond krijgt en her en der als betaalmiddel wordt geaccepteerd. Een trend die door Coinbase versneld kan worden. De koers van bitcoin stabiliseerde woensdag op ongeveer 63.000 dollar, na het neerzetten van de hoogste prijs ooit op dinsdag.

Nadat de eerste openingsstand op het bord stond besloten beleggers van het eerste uur om winst te nemen en de koers van Coinbase daalde met bijna 20 procent naar 310 dollar, om vervolgens weer wat op te veren en te sluiten op 328 dollar.

Azië en olie

De olieprijs zat woensdag flink in de lift en de Amerikaanse olie-future sloot woensdag in New York 4,9 procent hoger op 63,15 dollar per vat.

De markt zag zich naast een daling van de Amerikaanse olievoorraden gesteund door een opwaartse bijstelling van het internationaal agentschap IEA van de verwachte vraag naar olie dit jaar. Het IEA verhoogde de raming vandaag met 230.000 vaten olie per dag. Daarmee stijgt de vraag naar olie dit jaar met 5,7 miljoen vaten per dag. Dinsdag verhoogde ook oliekartel OPEC al de ramingen voor de vraag naar olie in 2021 met 100.000 vaten per dag.

De aandelenmarkten in Azië laten vanochtend een verdeeld beeld zien. De indices in Shanghai en Hongkong dalen ongeveer 1 procent, onder meer omdat de Chinese techgiganten Alibaba en Tencent met krap 2 procent onder druk staan. Sydney en Seoel koersen juist ruim een half procent in het groen, terwijl Tokio niet van zijn plaats komt.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1974.

Op het bedrijfsvlak krijgen beleggers vooral een stroom aan Amerikaanse cijfers te verwerken, met onder meer Bank of America, Citigroup, Delta Airlines, PepsiCo en PPG, een concurrent van AkzoNobel.

Daarnaast worden in Duitse- en Franse inflatiecijfers over maart vrijgegeven, terwijl in Amerika onder meer de detailhandelsverkopen en de industriële productie in maart op de rol staan.

Bedrijfsnieuws

NSI boekte in het afgelopen kwartaal een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 9,0 miljoen euro, een daling van 11,9 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 10,2 miljoen euro.

Aalberts neemt alle aandelen van het Britse bedrijf Sentinel Performance Solutions over. Financiële details ontbraken, maar volgens Aalberts draagt de overname per direct bij aan de winst.



Avantium heeft 28 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen, die het uitstaande aandelenkapitaal met bijna 20 procent vergroten. De 5,2 miljoen aandelen werden geplaatst bij beleggers voor 5,35 euro per aandeel.

RoodMicrotec heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet flink zien aantrekken tot 3,8 miljoen euro. Ondanks de aanhoudende onzekerheden gerelateerd aan de coronacrisis, verwacht Rood dit jaar een omzet te kunnen realiseren van 12,8 tot 13,4 miljoen euro.



Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,4 procent tot 4.124,70 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.730,89 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.857,84 punten.