Avantium succesvol met aandelenemissie

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft 28 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen, die het uitstaande aandelenkapitaal met bijna 20 procent vergroten. Dat maakte de ontwikkelaar van bioplastics donderdag voorbeurs bekend, nadat de emissie woensdagavond werd aangekondigd. De 5,2 miljoen aandelen werden geplaatst bij beleggers voor 5,35 euro per aandeel, wat dichtbij de laagste koers van de afgelopen twaalf maanden ligt en een korting van ongeveer 8 procent biedt op de slotkoers van woensdag. Het aandeel sloot gisteren op 5,83 euro. Er werd geen prospectus uitgegeven voor de plaatsing, die werd georganiseerd door ING, Rabobank, Degroof Petercam en ABN AMRO. De opbrengst zal onder andere worden gebruikt voor de fabriek in Delfzijl, waaronder de financiering van Avantiums bijdrage van 35 miljoen euro aan het eigen vermogen van Avantium Renewable Polymers. Voor bestuurders die deelnamen aan de emissie geldt een lockup-periode van 180 dagen waarin ze geen aandelen mogen verkopen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

