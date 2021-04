Resultaten NSI onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste kwartaal van 2021 een lager direct resultaat bij eveneens lagere huurinkomsten geboekt. Dit bleek donderdag voorbeurs uit kwartaalcijfers van het Nederlandse vastgoedfonds. "We zijn het jaar 2021 met hernieuwde energie gestart en we kijken uit naar het einde van de mondiale coronacrisis, die er echt aan zit te komen dankzij de uitrol van vaccins", aldus CEO Bernd Stahli. Desondanks merkte de topman op dat de pandemie nog steeds impact heeft op de activiteiten. "Hoewel we nog slechts een beperkte blootstelling hebben aan de retailsector, zien we de pijn in de bredere retailindustrie als gevolg van de noodgedwongen sluiting van winkels." Ook in de kantoorsector ziet NSI potentiële huurders nog steeds beslissingen uitstellen, maar het vastgoedfonds verwacht dat deze situatie zal verbeteren als de economie weer opengaat. NSI boekte in het afgelopen kwartaal een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 9,0 miljoen euro, een daling van 11,9 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 10,2 miljoen euro. De netto huurinkomsten daalden dan ook in de verslagperiode met 7,1 procent van 14,2 miljoen euro naar 13,2 miljoen euro. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 0,4 miljoen euro negatief, tegenover 1,0 miljoen euro positief in het jaar ervoor. Daarmee kwam het totaal resultaat uit op 8,6 miljoen euro, in vergelijking met een winst van 9,2 miljoen euro een jaar eerder. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,47 euro, tegenover 0,54 euro per aandeel in het eerste kwartaal van 2020, een afname met 13,6 procent. Hierin zit een negatieve impact van 0,03 euro per aandeel aan onderhoudskosten, vooral gerelateerd aan activiteiten in 2020. Verder waren er hogere vastgoedbelastingen en financieringskosten. De EPRA leegstandsratio bedroeg 7,8 procent, een stijging van 0,8 procentpunt op jaarbasis. De zogeheten loan-to-value bedroeg eind maart 33 procent tegen 29,2 procent eind december 2020. Outlook NSI handhaafde de outlook voor 2021 van een EPRA winst per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

