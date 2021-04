Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.124,70 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.730,89 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.857,84 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden woensdag gedurende de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, nadat enkele van de grootste banken van het land beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal publiceerden en Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een toespraak in Washington zei dat een renteverhoging dit jaar zeer onwaarschijnlijk is. Hij zei dat dit waarschijnlijk pas aan de orde zal zijn geruime tijd nadat de centrale begint met het geleidelijk terugschroeven van de obligatie-opkopen.

Na publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve in de tweede helft van de handelsdag zakte Wall Street geleidelijk weg. Uit het Beige Book bleek dat de economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten van eind februari tot begin april weliswaar is versneld, maar slecht tot een gematigd tempo. De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn desondanks optimistischer dan in het vorige rapport begin maart, met name vanwege de versnelling in de Verenigde Staten van de uitrol van coronavaccins, zo bleek uit het Beige Book.

Beleggers zeggen optimistisch te zijn over de kwartaalcijfers en vooruitzichten van de grootste Amerikaanse bedrijven voor de rest van het jaar, gezien de prognoses voor een scherp economisch herstel. Aanzienlijke stimuleringsmaatregelen van de overheid en herhaalde toezeggingen van de Federal Reserve om het herstel te blijven steunen, hebben de bezorgdheid over het tempo van de heropening en de uitrol van vaccins grotendeels weggenomen.

"Er zouden de komende weken echt een reeks in het oog springende winstcijfers moeten doorkomen en zeer sterke economische cijfers", zei Paul O'Connor van Janus Henderson Investors. "De vraag is of de resultaten sterk genoeg zijn om te rechtvaardigen wat we hebben gezien op de aandelenmarkten."

"Er zijn nog nooit zo optimistische verwachtingen geweest over wat beleggers denken dat ze van bedrijven zullen horen", zei marktanalist David Donabedian van CIBC Private Wealth Management. Het winstseizoen gaat gepaard met veel koopgeruchten en verkoopnieuws en er is het idee dat we een spetterend eerste kwartaal achter de rug hebben", voegde hij toe.

Op macro-economisch werd woensdag in de Verenigde Staten tevens bekend dat de Amerikaanse importprijzen in maart harder zijn gestegen dan verwacht. De importprijzen stegen met 1,2 procent op jaarbasis, terwijl de exportprijzen met 2,1 procent stegen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gedaald met 3,7 procent. De marktindex daalde van 693,5 naar 667,7.

De euro/dollar noteerde op 1,1978. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1967 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1946 op de borden.

Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 4,9 procent, ofwel 2,97 dollar, hoger op 63,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met circa 5,9 miljoen vaten tot 492,4 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en industriële productiecijfers van maart, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden in februari.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs maakte afgelopen kwartaal zes keer zo veel winst als een jaar eerder, terwijl de totale inkomsten verdubbelden, dankzij sterke inkomsten uit effectenhandel en vrijvallende voorzieningen uit de stroppenpot. De winst per aandeel ging van 3,11 naar 18,60 dollar, waar analisten volgens FactSet gemiddeld 10,22 dollar hadden voorspeld. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.

JPMorgan Chase boekte 4,50 dollar winst per aandeel, waar analisten uitgingen van 3,10 dollar. Er viel per saldo ruim 4 miljard dollar aan voorzieningen vrij. De inkomsten stegen met 14 procent tot 33 miljard dollar. Het aandeel verloor bijna 2,0 procent.

Wells Fargo zag de winst per aandeel oplopen van slechts 0,01 dollar een jaar eerder tot 1,05 dollar afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op 0,71 dollar. De bank kon ruim een miljard dollar aan voorzieningen terugboeken. Het aandeel noteerde circa 5,5 procent hoger.

Coinbase gaat naar de beurs voor 250 dollar per aandeel waarmee de beurs en nieuwssite voor cryptomunten wordt gewaardeerd rond 65 miljard dollar. Het aandeel opende op 381,00 dollar per aandeel, waarmee het concern wordt gewaardeerd op 99,6 miljard dollar. Het aandeel sloot uiteindelijk ruim 30,0 procent hoger op 328,80 procent.

Hallmark Financial Services wil een onderdeel naar de beurs brengen onder de naam Hallmark Specialty Group. Het bedrijf wil de stemrechten wel merendeels in eigen hand houden.