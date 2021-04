Economische bedrijvigheid VS versnelt - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische bedrijvigheid versnelde van eind februari tot begin april tot een gematigd tempo. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

De vooruitzichten zijn optimistischer dan in het vorige rapport begin maart, met name vanwege de versnelling in de Verenigde Staten van de uitrol van de coronavaccins.

De consumentenuitgaven versterkten, de berichten over toerisme waren optimistischer, de autoverkopen stegen en ook het beeld bij de niet-financiële dienstverlening verbeterde, zo bleek uit de notulen.

Ondanks wijdverbreide verstoringen in de aanvoerketens breidde de productieactiviteit zich verder uit, waarbij de helft van de districten sprak van een robuuste groei, bleek uit de notulen.

Bankiers in de meeste districten zagen een bescheiden tot matige stijging van het totale kredietvolume.

Volgens bouwers hebben een aanhoudende grote vraag en krap aanbod van eengezinswoningen de huizenprijzen de afgelopen verslagperiode verder opgedreven. De bouwers constateerden tevens aanhoudende productie-uitdagingen, waaronder stijgende kosten. In rapporten over commercieel vastgoed, de hotel-, kantoor- en winkelsegementen werd echter gesproken van een algemene zwakke activiteit.

Het rapport sprak van grotendeels stabiele landbouwomstandigheden.

De activiteit in de energie was volgens het rapport gemengd, waarbij de steenkoolproductie daalde, terwijl de olie- en gasproductie vrijwel vlak was.

Daarnaast sprak het rapport van een aantrekkende werkgelegenheidsgroei gedurende de afgelopen verslagperiode, waarbij in de meeste districten sprake was van een bescheiden tot matige toename van het aantal werkenden. Het tempo van de banengroei varieerde echter per bedrijfstak, waarbij de groei in de productie, de bouw en vrije tijdssector en hospitality over het algemeen het sterkst was. Het Beige Book typeerde de werkgelegenheidsverwachtingen als 'bullish'.

De loongroei versnelde de afgelopen verslag periode over het algemeen licht, met een grotere loondruk in de industrie en de bouw.

De prijzen zijn sinds het laatste rapport licht gestegen, zei het Beige Book. Veel districten rapporteerden een gematigde prijsstijging. De inputkosten stegen volgens het rapport over de hele linie. De kostenstijgingen werden gedeeltelijk toegeschreven aan aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen, die in sommige gevallen tijdelijk werden verergerd door winterse weersomstandigheden. Er waren tevens veel meldingen van gestegen verkoopprijzen, hoewel de kosten over het algemeen harder stegen. De geraadpleegde contanten verwachten op de korte termijn aanhoudende prijsstijgingen.