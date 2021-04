Powell verwacht renteverhoging pas ruim na terugschroeven QE Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Een renteverhoging dit jaar is zeer onwaarschijnlijk en komt waarschijnlijk pas aan de orde geruime tijd nadat de Federal Reserve begint met het geleidelijk terugschroeven van de obligatie-opkopen. Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Fed woensdag tijdens een toespraak in Washington. Het huidige opkooptempo van 120 miljard dollar per maand zal waarschijnlijk worden vertraagd, "ruim voordat we zouden overwegen om de rente te verhogen", zei Powell. Powell zei meer in het algemeen dat de Fed niet echt gefocust is op een tijdspad voor renteverhogingen, die afhangen van hoe de economie zich zal ontwikkelen. Hij waarschuwde dat marktvolgers te veel kunnen lezen in de 'dot plot' met de renteverwachtingen van individuele beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank. In elk geval denkt hij dat een renteverhoging van de Fed dit jaar "zeer onwaarschijnlijk" is. Over het Amerikaanse begrotingstekort zei Powell dat het huidige niveau "zeer houdbaar" is, maar dat begrotingstekorten op de lange termijn niet houdbaar zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

