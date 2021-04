Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 436,57 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 15.209,15 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.208,58 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent hoger op 6.939,58 punten.

Beleggers worstelden in aanloop naar het cijferseizoen met de tegenwind op vaccinatievlak. De Europese medische toezichthouder EMA verwacht volgende week een aanbeveling te geven over het coronavaccin van Johnson & Johnson, naar aanleiding van de lopende evaluatie van zeldzame gevallen van trombose als mogelijke bijwerking. De EMA blijft vooralsnog van mening dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico's.

Woensdag richtte de markt zijn vizier met name op de Verenigde Staten, waar enkele van de grootste banken van het land hun cijfers publiceerden. "We zijn de eerste fase ingegaan van het het cijferseizoen en we kijken uit naar tastbare resultaten van het Amerikaanse bedrijfsleven, hoe ze het ervaren en hoe hun vooruitzichten er voor de rest van dit jaar uitzien", zei Bill Northey, senior investment director at U.S. Bank Wealth Management.

In Europa leidden beter dan verwachte cijfers van SAP en Covestro tot optimisme over het cijferseizoen. "De resultaten zullen het pessimisme in de markt enigszins verlichten", stelden analisten van Jefferies.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in februari is gedaald met 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1974. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1948 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1946 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 4,2 procent hoger, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met circa 5,9 miljoen vaten. En in navolging van oliekartel OPEC verhoogde ook het IEA de raming voor de vraag naar olie in 2021.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien oplopen, maar het operationeel resultaat flink zien dalen. Het Britse supermarktbedrijf wil een dividend uitkeren van 0,0915 pond per aandeel, gelijk aan een jaar eerder. Voor het komende boekjaar verwacht Tesco dat met de versoepeling van de coronamaatregelen een deel van de omzetgroei weer wegvalt, maar ook dat de winstgevendheid en de kasstroom een sterk herstel zullen laten zien. Het aandeel daalde 1,9 procent.

In Frankfurt SAP steeg woensdag 1,2 procent, na sterker dan verwachte kwartaalcijfers en een bijstelling van de outlook voor 2021.

Covestro verhoogde de outlook voor dit jaar ook aanzienlijk. In de bijstelling is rekening gehouden met de overname van de Resins & Functional Materials-tak van het Nederlandse DSM, die op 1 april werd afgerond. Het aandeel Covestro noteerde 0,7 procent koerswinst.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is 2021 goed begonnen. Dit meldde het luxemerk dinsdagavond. In het eerste kwartaal behaalde LVMH een 32 procent hogere omzet van net geen 14 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit 10,6 miljard euro. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Techaandelen deden het woensdag in het algemeen goed, na de winst dinsdagavond op Nasdaq en de nodige gunstige analistenrapporten. Zo zette Bank of America een koersdoel voor het aandeel ASML in de boeken van 677 euro. De koers van het aandeel won 0,9 procent. Ook over Infineon en STMicroelectronics was de Amerikaanse bank positief en deze aandelen stegen tot zelfs een procent in koers.

easyJet heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. easyJet verwacht vanaf eind mei dat de capaciteit weer langzaam toenemen. Het aandeel easyJet steeg 5,8 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.142,57 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood.