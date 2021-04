Avantium geeft nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium wil vers kapitaal ophalen met de uitgifte van 5,2 miljoen nieuwe aandelen. Dit meldde het Nederlandse technologiebedrijf met een notering in Amsterdam en Brussel woensdagavond. Avantium kiest voor een versnelde boekprocedure. Omgerekend gaat het om 19,99 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De prijs is nog niet vastgesteld. Het aandeel sloot woensdag 2,1 procent hoger op 5,83 euro. Op basis van deze koers is de emissie goed voor een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro. Avantium wil het opgehaalde kapitaal onder meer gebruiken voor de nieuwe fabriek in Delfzijl. ING, Rabobank via Kepler Cheuvreux, Degroof Petercam en ABN AMRO zullen de uitgifte begeleiden. De nieuwe aandelen zullen vanaf 19 april verhandelbaar zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.