Shell uitblinker op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, met winsten voor grondstoffenfondsen, terwijl de markt rekent op infrastructuurbestedingen en terugkerende inflatie.

De AEX sloot 0,6 procent hoger op 712,55 punten.

Het was vooral de dag waarop bitcoinbeleggers konden kijken naar de beursintroductie van Coinbase, de beurs voor cryptomunten die naar verwachting voor een astronomisch bedrag verhandelbaar wordt. Een openingskoers is nog niet bekend.

"De verwachte introductiekoers is net zo onbegrijpelijk als die van de bitcoin", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. Volgens hem gaat het om hele slimme beleggers van het eerste uur die besluiten om winst te nemen. Technologiebeurs Nasdaq gaf een richtprijs af van 250 dollar per aandeel Coinbase.

Van Deijck wijst op risico's van regelgeving en van de dalende transactiekosten in de gewone effectenhandel. "Waarom zou in de crypto-handel ook geen race naar 'zero commission trade' kunnen plaatsvinden? Buyer beware, zeggen we dan."

Het inflatienieuws was redelijk goed, volgens de vermogensbeheerder. De reflatiecyclus gaat er inderdaad komen en de cijfers wijzen erop dat de economie zich goed heeft weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden van de coronacrisis.

Het slechte nieuws over het stopzetten van het coronavaccin van Johnson & Johnson wordt door de markt enigszins terzijde geschoven. "Er zijn alternatieven naast AstraZeneca en Johnson & Johnson en ook zonder die twee zullen de vaccinaties steeds verder doorgaan. Het kan nog een mooie zomer worden", sprak de vermogensbeheerder optimistisch.

Van Deijck adviseerde beleggers niet te veel met een Nederlandse blik te kijken naar de markt, wijzend op de sterke cijfers van het Franse luxemerk LVMH. "De Aziatische welvaart komt tot uitdrukking in de vraag naar luxe-artikelen uit Europa."



De euro/dollar noteerde 1,1970. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1950. De olieprijzen stegen 3 à 4 procent, nadat bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS afgelopen week zijn gedaald. En in navolging van oliekartel OPEC verhoogde ook het IEA de raming voor de vraag naar olie in 2021.

Stijgers en dalers

Royal Dutch Shell was de grootste stijger. Het aandeel won ruim 3 procent. ArcelorMittal won 2,5 procent. De staalfabrikant sloot een akkoord met het Italiaanse staatsbedrijf Invitalia over een investeren in een dochterbedrijf van ArcelorMittal.

Ook ING was in trek. Dat aandeel steeg 2,2 procent.

Just Eat Takeaway.com steeg 0,8 procent, na een forse koersstijging op dinsdag na cijfers. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor de maaltijdbezorger.

In de AMX won Galapagos 5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Barclays voor Galapagos. Het koersdoel ging naar 80 euro. Volgens Barclays is het aandeel Galapagos 12 procent goedkoper dan wat het biotechbedrijf in kas heeft. Dat is niet gerechtvaardigd, meent analist Rosie Turner.

AMG, ook een grondstoffenfonds, won 3 procent. Oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore werden 2,8 en 2,2 procent duurder.

Fabrikant van laadpalen voor elektrische auto's Alfen leverde juist dik 5 procent in en Air France-KLM zakte 2 procent.



TomTom won 1,6 procent bij de Smallcaps. De navigatiespecialist heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet op peil gehouden en een kleiner dan verwacht verlies geleden. ING sprak van een kleine meevaller.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerde de Nasdaq iets lager, maar wonnen de S&P 500 en Dow Jones index.