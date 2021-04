Beursblik: Barclays zet Galapagos op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN) Barclays heeft woensdag het advies op Galapagos verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen met een koersdoelverhoging van 69,00 nar 80,00 euro. Volgens Barclays is het aandeel Galapagos12 procent goedkoper dan wat het biotechbedrijf in kas heeft. Dat is niet gerechtvaardigd, meent analist Rosie Turner. Daarbij hecht de markt volgens Barclays ook te weinig waarde aan de producten die Galapagos in de pijplijn heeft, vooral die zich nog in een vroeg onderzoeksstadium bevinden. Daar zit volgens de bank namelijk wel degelijk waarde in. Kandidaatproduct GLPG3667 voor de behandeling van psoriasis ging onder de loep bij Barclays. De Britse bank mikt op een piekomzet van 340 miljoen euro. Verder zijn de ontvangen goedkeuringen voor filgotinib in Europa en Japan goed nieuws, aldus Turner. Dit alles samen telt bij Barclays op tot 80 euro per aandeel, iets boven de cashpositie en met een stevig opwaarts potentieel ten opzichte van de huidige beurskoers. Het advies ging daarom van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het aandeel won woensdag 5,1 procent op 68,41 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

