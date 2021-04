ArcelorMittal sluit investeringsovereenkomst met Italiaans staatsbedrijf Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft met het Italiaanse staatsbedrijf Invitalia een akkoord bereikt over een investering in AM InvestCo. Dit meldde de staalreus woensdag. Invitalia investeert 400 miljoen euro in AM InvestCo Italy, een dochteronderneming van ArcelorMittal. Door deze investering krijgt Invitalia een belang en stemrecht van 38 procent in het bedrijf. AM InvestCo Italy zal worden omgedoopt tot Acciaierie d'Italia Holding, terwijl de operationele dochteronderneming ArcelorMittal Italia de naam Acciaierie d’Italia krijgt. De overeenkomst voorziet ook in een tweede investering van maximaal 680 miljoen euro, naar verwachting tegen mei 2022, waarna het belang van Invitalia in Acciaierie d'Italia zal stijgen tot 60 procent. ArcelorMittal zal dan 70 miljoen euro investeren om een belang van 40 procent te behouden en de gezamenlijke controle over het bedrijf. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.