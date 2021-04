Toezichthouder EMA oordeelt volgende week over vaccin Johnson & Johnson

(ABM FN-Dow Jones) De Europese medische toezichthouder EMA verwacht volgende week een aanbeveling te geven over het coronavaccin van Johnson & Johnson, naar aanleiding van de lopende evaluatie van zeldzame gevallen van trombose als mogelijke bijwerking. De EMA blijft vooralsnog van mening dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico's.

Dinsdag adviseerden Amerikaanse toezichthouders om toediening van het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson, tijdelijk stop te zetten.

Janssen stelt zelf de uitrol van het vaccin in Europa uit, terwijl het onderzoek loopt.

Het vaccin werd op 11 maart goedgekeurd in de EU, maar wordt nog niet op grote schaal gebruikt. In de VS werd het middel in februari goedgekeurd en zijn inmiddels bijna 7 miljoen mensen ermee ingeënt.

Johnson & Johnson zei dinsdag op de hoogte te zijn van zeer zeldzame bloedstolsels bij mensen die het vaccin kregen en zei samen te werken met de autoriteiten. De trombose deed zich voor bij zes vrouwen in de VS, in de leeftijd 18 tot en met 48 jaar, waarvan één is overleden en een tweede in kritieke toestand werd opgenomen in een ziekenhuis, volgens de New York Times.

Na de problemen met het vaccin van AstraZeneca is dit een nieuwe domper voor de vaccinuitrol in Europa. Het Johnson & Johnson-vaccin zou in het tweede kwartaal goed zijn voor ruim 15 procent van het totale aantal vaccins in de EU.