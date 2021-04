Wells Fargo presteert beduidend beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft in het eerste kwartaal van 2021 de winstverwachtingen ruimschoots overtroffen. Dit bleek woensdag uit het kwartaalbericht van de Amerikaanse bank uit San Francisco. CEO Charlie Scharf schreef de goede resultaten toe aan een aantrekkende Amerikaanse economie en een aanhoudende focus op de strategische prioriteiten van de bank. De winst kwam uit op 1,05 dollar per aandeel, terwijl analisten die vooraf waren gepolst door FactSet uitgingen van 0,71 dollar per aandeel. In de eerste drie maanden van 2020 was de winst slechts 0,01 dollar per aandeel. De nettowinst steeg van 653 miljoen dollar naar 4,7 miljard dollar, terwijl in het vierde kwartaal van 2020 deze post uitkwam op 3 miljard dollar. Terwijl in het eerste kwartaal van 2020 nog 4 miljard dollar voor slechte leningen opzij werd gezet, viel er over het afgelopen kwartaal ruim een miljard dollar vrij. De totale inkomsten van Wells Fargo stegen op jaarbasis van 17,7 miljard naar 18,1 miljard dollar. De verwachting vooraf lag op 17,5 miljard dollar. Het aandeel Wells Fargo noteerde woensdag voorbeurs een plus van 0,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

