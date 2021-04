Update: meevaller voor JPMorgan Chase

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het eerste kwartaal van 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse zakenbank.

CEO Jamie Dimon sprak van een "sterke onderliggende prestatie". Dit was volgens de topman te danken aan "de snel aantrekkende economie".

De nettowinst in de eerste drie maanden van het jaar kwam uit op 14,3 miljard dollar, ofwel 4,50 dollar per aandeel. Dit is maar liefst 11,3 miljard dollar meer dan een jaar eerder, toen de teller bleef steken op een winst van 2,9 miljard dollar.

Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden op een winst per aandeel van 3,10 dollar.

De inkomsten van de bank kwamen afgelopen kwartaal uit op 33,1 miljard dollar, ofwel 14 procent meer dan een jaar eerder.

In plaats van provisies voor kredietverliezen, was er afgelopen kwartaal sprake van een meevaller, net als in het vierde kwartaal van 2020, toen er per saldo een meevaller van 1,9 miljard dollar werd gemeld.

Afgelopen kwartaal was de meevaller zelfs 4,2 miljard dollar groot. In het eerste kwartaal van 2020 moest JPMorgan nog 8,3 miljard dollar in de stroppenpot stoppen.

De CET1 ratio kwam op 13,1 procent uit en het rendement op het eigen vermogen op 23 procent.

Update: om informatie toe te voegen.