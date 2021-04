SAP verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SAP heeft de outlook voor 2021 verhoogd, nadat het de winstgevendheid in de eerste drie maanden van dit jaar zag stijgen. Dit meldde de Duitse softwarespecialist SAP woensdag in voorlopige cijfers. De onderneming uit Walldorf meldde over de eerste drie maanden van dit jaar een omzetdaling van 3 procent naar 6,35 miljard euro. Het operationeel resultaat daalde met 21 procent van 1,21 miljard euro naar 960 miljoen euro. De onderliggende winst per aandeel kwam echter 29 procent hoger uit op 0,88 euro. Outlook SAP verhoogde woensdag de outlook op basis van de aanwas van nieuwe klanten bij de Cloud-tak. De omzet uit clouddiensten zal dit jaar niet, zoals eerder verwacht, tussen de 9,1 en 9,5 miljard euro liggen, maar tussen de 9,2 en 9,5 miljard euro. Inclusief de omzet uit software, kan de totale omzet uitkomen op 23,4 tot 23,8 miljard euro. Eerder rekende SAP op 23,3 tot 23,8 miljard euro. SAP mikt nog altijd op een operationele winst tegen constante wisselkoersen van 7,8 miljard tot 8,2 miljard euro. Het aandeel SAP steeg woensdag in Frankfurt met 3,6 procent naar 116,24 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.