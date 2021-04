Futures VS wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van de bedrijfsresultaten van grote banken en een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent hoger. De Nasdaq opent vermoedelijk 0,2 procent hoger.



Beleggers zijn optimistisch over de aankomende kwartaalcijfers van de grootste Amerikaanse bedrijven en de vooruitzichten voor de rest van het jaar, gezien het verwachte sterke economische herstel.

"Er zouden wat echt opvallende winstcijfers moeten doorkomen en wat zeer sterke economische cijfers", zei Paul O'Connor van Janus Henderson Investors. "De vraag is of de resultaten sterk genoeg zijn om te rechtvaardigen wat we hebben gezien op de markten."

JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo publiceren hun cijfers woensdag voorbeurs. Analisten voorspellen winstgroei voor alle drie de banken. Ook zal een deel van de voorzieningen die werden opzij gezet voor mogelijke failliete klanten weer kunnen worden teruggeboekt.



Volgens investment manager Simon Wiersma van ING rekent de markt op een gemiddelde winstgroei van 142 procent voor de banken in de S&P500-index in het eerste kwartaal. "Je kunt dus zeggen dat de lat hoog ligt." Voor het tweede kwartaal rekent men overigens zelfs op 256 procent meer winst dan een jaar eerder.

"De verwachtingen bij beleggers over wat ze denken te gaan horen van bedrijven waren nooit optimistischer", vulde David Donabedian van CIBC Private Wealth Management aan.

Verder wacht men op een toespraak van Fed-topman Jerome Powell later op de dag. Ook ECB-voorzitter Christine Lagarde geeft een speech.

Economisch nieuws komt van de hypotheekaanvragen over de afgelopen weken, de importprijzen in maart en de wekelijkse olievoorraden uit de VS. Ook staat vanavond het Beige Book van de Fed geagendeerd.

De olieprijs steeg. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 1,6 procent tot 61,14 dollar, terwijl een juni-future Brent 1,5 procent duurder werd op 64,65 dollar. Na oliekartel OPEC dinsdag, verhoogde het IEA vandaag de ramingen voor de vraag naar olie in 2021.

De euro/dollar noteerde op 1,1959. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1950 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Coinbase gaat naar de beurs voor 250 dollar per aandeel waarmee de beurs en nieuwssite voor cryptomunten wordt gewaardeerd rond 65 miljard dollar. In 2018 werd het bedrijf nog op 8 miljard dollar gewaardeerd. Coinbase zou daarmee ruim twee keer zo veel waard zijn als techno-beurs Nasdaq en ongeveer evenveel als Intercontinental Exchange, de eigenaar van de aandelenbeurs van New York. De handel in het aandeel Coinbase start woensdag.

Hallmark Financial Services wil een onderdeel naar de beurs brengen onder de naam Hallmark Specialty Group. Het bedrijf wil de stemrechten wel merendeels in eigen hand houden.

Novavax verliest zijn financieel directeur Greg Covino, die wel adviseur blijft. Een vervanger wordt gezocht.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag verdeeld. De Dow Jones index verloor 0,2 procent tot 33.677,27 punten, door de vaccinproblemen bij Johnson & Johnson. De S&P 500 steeg 0,3 procent naar 4.141,59 punten en de Nasdaq won 1,1 procent en sloot op 13.996,10 punten, mede dankzij een forse koerswinst voor Tesla.