Europese Commissie presenteert leningenprogramma Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een obligatieprogramma ter waarde van 800 miljard euro opgezet om de komende vijf jaar zo'n 150 miljard euro per jaar te lenen op de kapitaalmarkten. Dit zal gebeuren via een combinatie van veilingen en syndicaatleningen van middellange en langlopende obligaties, waarvan sommige 'groen' zullen zijn. "Vandaag onthullen we de motor die de brandstof zal pompen naar NextGenerationEU", stelde eurocommissaris van begrotingszaken Johannes Hahn. "Zodra de Commissie de wettige bevoegdheid krijgt om te lenen, zijn we klaar om te gaan." Het tijdelijke leenprogramma moet het herstel van de Europese economie bevorderen na de coronaviruspandemie. De Europese Commissie zal een scala aan verschillende looptijden gebruiken, waarbij de voorspelbaarheid wordt verhoogd door elke zes maanden de belangrijkste doelen aan te kondigen. Flexibiliteit tussen openbare veilingen en syndicaatleningen moet bijdragen aan de meest voordelige optie voor de lidstaten. Het programma moet investeerders naar Europa trekken en de internationale rol van de euro versterken. Alle leningen zullen voor 2058 worden terugbetaald. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.