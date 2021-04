Valuta: dollar verder verzwakt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ruim boven de 1,1950 dollar, als gevolg van een lagere lange rente in de Verenigde Staten, waardoor het verschil met de lange rente in de eurozone kleiner is geworden en de dollar verder aan kracht moest inboeten. "Die rentedaling frappeerde, omdat de Amerikaanse inflatiedata juist duidden op een opwaarts patroon", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Maar de onevenwichtigheden bij het coronavaccin van Johnson & Johnson gooiden roet in het eten en zorgden voor een pauze in de vaccinaties en daarmee twijfel aan het tempo waarin de economie van de Verenigde Staten kan herstellen", aldus Koopman. Koopman denkt dat de dollar nog ruimte heeft om te dalen, maar dat vanaf een koers van 1,20 dollar bij de Europese Centrale Bank een alertheid zichtbaar wordt die ertoe moet leiden dat de euro niet doorstijgt. "Grofweg lijkt de euro zich tussen de 1,16 en 1,20 dollar te mogen bewegen, daarbuiten kunnen beleidsmakers in spreekmomenten waarschuwende woorden laten vallen", aldus Koopman. Voor vandaag gaat de aandacht van Rabobank uit naar diverse spreekbeurten. "Donderdag kan voor de Fed van belang worden met de publicatie van de detailhandelsverkopen over maart. Daar worden stevige plussen voor verwacht en de vraag is dan wat de markt daaruit afleidt voor het beleid van de Fed", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. De industriële productie van de eurozone kwam in februari uit op een daling met 1,0 procent. Vanuit de Verenigde Staten volgen vandaag de importprijzen over maart en de wekelijkse olievoorraden. In de eerste helft van de avond volgt ook het Beige Book van de Federal Reserve, twee weken voor het rentebesluit van het monetair beleidsorgaan. Sprekers zijn vandaag naast Lagarde, bestuursleden van de ECB Fabio Panetta en Isabel Schnabel. Ook vice-voorzitter van de centrale bank Luis de Guindos komt aan het woord. Voorzitter Jerome Powell is één van de vele sprekers die vandaag namens de Fed optreedt. De euro noteerde woensdag 0,1 procent op 1,1964 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8678 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,3 procent en noteerde op 1,3786 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 6,5304 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 108,9685 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

