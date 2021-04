Beursupdate: kleine winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 709,49 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets spreekt van een trage start van de week voor Europese beurzen, met beperkte bewegingen en dito volumes. Dat is vandaag niet anders, zo ziet Hewson. "Dat kan niet bepaald gezegd worden van de Amerikaanse beurzen, die nieuwe recordstanden neerzetten op dinsdag. Techbeurs Nasdaq steeg bovendien met ruim een procent." Hewson maakte zich wel wat zorgen over de terugval van de Russel 2000-index op dinsdag. "Zeker als we ervan uitgaan dat de Amerikaanse economie spoedig fors zal aantrekken. Het zijn dan juist dergelijke kleinere ondernemingen die zullen profiteren van een economisch herstel", aldus Hewson. Analisten van SEB wezen verder op een hoger dan voorziene Amerikaanse inflatie in maart, zoals dinsdag bekend werd, mede door een stijging van de energieprijzen, terwijl de kerninflatie eveneens harder dan voorzien steeg. "De obligatiemarkten trokken fors aan ondanks de hogere inflatie, waarbij de tienjaarsrente daalde tot 1,62 procent", aldus de analisten. Bovendien trappen Amerikaanse banken het cijferseizoen vandaag af met cijfers van Goldman Sachs, JPMorgan en Wells Fargo. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1969. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1950. De olieprijzen stegen 1,6 procent. Beleggers kijken vandaag nog uit naar cijfers over de industriële productie in de eurozone en de Amerikaanse importprijzen. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen stegen ASML, Adyen en Prosus met 0,3 tot 1,2 procent. RELX steeg met 1,0 procent. Just Eat Takeway.com steeg met 0,4 procent verder na een forse koersstijging op dinsdag na cijfers. Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor de maaltijdbezorger wel. Ahold Delhaize leverde 0,8 procent in. In de AMX won Galapagos 2,0 procent tot 66,44 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Barclays voor Galapagos. Het koersdoel ging naar 80 euro. Flow Traders steeg met 0,8 procent. Alfen leverde 1,5 procent in. TomTom daalde onder de kleinere fondsen 0,3 procent na cijfers. De navigatiespecialist heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet op peil gehouden en zoals analisten ook hadden verwacht verlies geleden, hoewel het verlies meeviel. De outlook werd gehandhaafd. ING sprak van een kleine meevaller, maar rekent niet op grote aanpassingen aan de consensus. Ordina verloor 1,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.