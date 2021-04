Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor het aandeel Randstad verhoogd van 52,50 naar 55,00 met handhaving van het verkoopadvies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de zakenbank. UBS ziet voor het bedrijf een versnelling in de resultaatvorming op kwartaalbasis, maar voegde daar wel aan toe dat de koers van het aandeel al een aardige stijging heeft doorgemaakt. Bovendien verwacht UBS dat het hersteltempo in generiek uitzenden vertraagt, een reden om vast te houden aan het verkoopadvies. UBS verhoogde ook de taxaties voor de winst per aandeel op basis van een verbetering in de kostencontrole en hogere marges dan eerder verwacht. Voor het eerste kwartaal rekenen de analisten voor Randstad op een autonome groei van 2,5 procent. Daarmee zit UBS naar eigen zeggen ruim onder de consensus van 3,9 procent. Het aandeel Randstad noteerde woensdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 62,78 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.