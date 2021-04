Beursblik: UBS verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 89,00 naar 97,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. De analisten van de Zwitserse bank spraken van een meevallend herstel bij Performance Coatings. Daarbij paste UBS het koersdoel voor AkzoNobel aan op de koersstijgingen van Amerikaanse sectorgenoten. Voor het eerste kwartaal van 2021 rekent UBS voor AkzoNobel op een omzet van 2,1 miljard euro, nipt minder dan in het laatste kwartaal van 2020, maar juist iets meer dan in de eerste drie maanden van 2020. In heel dit jaar zal de omzet stijgen naar meer dan 9 miljard euro, denken de analisten, waar de teller in 2020 bleef steken op 8,5 miljard euro. De EBITDA stijgt volgens UBS van 1,4 miljard euro in 2020 naar 1,5 miljard euro in 2021. Het aandeel AkzoNobel steeg woensdag 0,3 procent naar 98,44 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.