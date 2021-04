Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Aperam verhoogd van 37,00 naar 40,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de zakenbank. Jefferies gaat uit van een sterke vraag en lage voorraden, terwijl de impact van het dumpen van goedkoop roestvast staal beperkt zal zijn, wat de Europese staalprijzen ondersteunt. Volgens de Amerikaanse bank zijn er geen signalen dat de krapte in de markt op de korte termijn vermindert. In het eerste kwartaal kwam de aangepaste EBITDA van Aperam vermoedelijk uit op 125 miljoen euro, een stijging van 16 procent op kwartaalbasis. Dat is wel ruim minder dan de 145 miljoen euro waarop de consensus rekent. In het tweede kwartaal ziet Jefferies de aangepaste EBITDA stijgen naar 136 miljoen euro, dankzij een gunstig prijsklimaat en een sterk herstel in Brazilië. Het aandeel Aperam leverde 0,5 procent in op 43,43 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

