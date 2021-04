ABN AMRO verkoopt portefeuille met TCF-leningen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat een leningenportefeuille van Trade & Commodity Finance (TCF) verkopen. Dit maakte de bank woensdagochtend bekend. Met de verkoop, waarmee een volume van circa 0,9 miljard euro is gemoeid, komt de bank een stap dichterbij de volledige afbouw van de activiteiten van TCF wereldwijd, zoals in augustus 2020 is aangekondigd. Na deze transactie zal de bank circa 70 procent van de blootstelling hebben afgebouwd. De impact van de transactie op de resultaten van de bank is beperkt, aldus ABN AMRO. Op de kapitaalratio's zal de verkoop per saldo een positieve invloed hebben. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

