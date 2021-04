Jaaromzet Tesco in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesco heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien oplopen, maar het operationeel resultaat flink zien dalen. Dit maakte de Britse supermarktketen woensdagochtend bekend met zijn voorlopige jaarresultaten. De omzet steeg afgelopen boekjaar met 7,1 procent naar 53,4 miljard Britse pond, met een plus in eigen land van 8,8 procent en 6,3 procent op een vergelijkbare basis. Het operationeel resultaat voor aftrek van bijzondere posten daalde daarentegen met 28,1 procent naar 1,8 miljard pond. De schuld van het bedrijf daalde van 12,3 naar 12,0 miljard pond. Dividend Het bedrijf wil een dividend uitkeren van 0,0915 pond per aandeel, gelijk aan een jaar eerder. Outlook Voor het komende boekjaar verwacht Tesco dat met de versoepeling van de coronamaatregelen een deel van de omzetgroei weer wegvalt, maar ook dat de winstgevendheid en de kasstroom een sterk herstel zullen laten zien Het bedrijf verwacht verder met Tesco Bank weer winstgevend te worden, waar het over het afgelopen boekjaar operationeel een verlies leed van 175 miljoen pond. De snelheid en mate waarin het herstel plaatsvindt, is afhankelijk van economische vooruitzichten en die noemde Tesco woensdag nog onzeker. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

