Covestro verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft de outlook voor dit jaar aanzienlijk verhoogd. Dit bleek woensdag uit een mededeling van het Duitse chemiebedrijf. Covestro gaat nu uit van een EBITDA van 2,2 tot 2,7 miljard euro, waar het eerder nog uitging van 1,7 tot 2,2 miljard euro. De analistenconsensus rekent op 2,2 miljard euro. Covestro liet weten dat de verhoging is gebaseerd op de EBITDA in het eerste kwartaal van 743 miljoen euro en de verwachting voor het tweede kwartaal van een EBITDA tussen de 730 en 870 miljoen euro. De verwachting voor de volumegroei bij de kernactiviteiten blijft ongewijzigd tussen de 10 en 15 procent, maar de verwachting ten aanzien van de vrije operationele kasstroom gaat naar 1,3 tot 1,8 miljard euro. Aanvankelijk werd rekening gehouden met 900 miljoen tot 1,4 miljard euro. Hiervoor ligt de consensus op nipt meer dan één miljard euro. Het rendement op het geïnvesteerd kapitaal zou in een oude verwachting uitkomen op 7 tot 12 procent, maar dat is door Covestro nu opwaarts bijgesteld naar een ROCE van 12 tot 17 procent. In de bijstelling is rekening gehouden met de overname van de Resins & Functional Materials-tak van het Nederlandse DSM, die op 1 april werd afgerond, en de integratie van het zogeheten Coatings-Adhesives-Specialties-segment Op 28 april komt Covestro met cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

