Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,2 procent hoger op 708,60 punten.

Het Damrak zal vermoedelijk net als omringende beurzen per saldo vlak openen na een verdeelde handelssessie op Wall Street dinsdagavond. Beleggers proberen de impact in te schatten van de gepauzeerde uitrol van het coronavaccin van Johnson & Johnson.

De farmaceut liet dinsdag weten dat het de uitrol van zijn vaccin, die eind deze maand gepland stond, wil uitstellen in Europa. "Dit betekent dat de snelheid waarin er groepsimmuniteit ontstaat afneemt, waardoor het langer kan duren voordat de economie heropent", aldus strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management.

Naast het onvoorziene nieuws van Johnson & Johnson, merkte investment director Bill Northey van de Amerikaanse Bank Wealth Management op dat beleggers momenteel uitkijken naar de start van het cijferseizoen. JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, Bank of America en enkele andere bedrijven komen deze week al met cijfers.

"We zetten de eerste stappen in het cijferseizoen en kijken vooral naar de concrete cijfers, maar ook naar hoe de bedrijven de huidige periode doorkomen en wat hun verwachtingen zijn voor de rest van het jaar", aldus Northey. "Beleggers krijgen veel cijfers te verwerken in de komende drie weken."

Inflatiecijfers

Adam Corbett van Cambridge Global Payments merkte op dat de Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag slechts een beperkte impact hadden op de beurzen, die zich vooral druk maakte om de gepauzeerde uitrol van het Johnson & Johnson vaccin. Op jaarbasis blijft de inflatie volgens Corbett hoog, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat de inflatie compleet inzakte in maart 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe is "de inflatie niet zo ver uit de bocht geschoten als waar markten zich op hadden voorbereid".

In maart kwam de inflatie in de VS op jaarbasis uit op 2,6 procent, zo bleek dinsdag, waarbij de energieprijzen met 5 procent stegen. Sammani wees op de marktverwachtingen vooraf. "Door de sterke boodschap van de Fed hielden de markten rekening met een cijfer zo gek als 3, 4 of zelfs 5 procent."

"Hoewel de inflatiecijfers relatief hoog blijven, prijzen de beurzen niet in dat de Federal Reserve eerder de rentes zal verhogen dan beloofd", aldus Corbett, die verwacht dat de inflatie in de komende maanden hoog zal blijven en daarna zal dalen.

Volgens hoofdeconoom David Owen van Jefferies verhoogt het vertrek van Andrew Haldane als hoofdeconoom van de Bank of England de kans op een ruimer monetair beleid van de Britse centrale bank. "Het is altijd moeilijk om dit soort voorspellingen te doen, maar het is niet uitgesloten dat de bank het beleid verder zal verruimen", aldus Owen, die negatieve rentes niet uitsluit.

De olieprijs is dinsdag gestegen. Op een settlement van 60,18 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. De OPEC werd positiever over de groei van de vraag naar olie in 2021, bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,8 procent hoger.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1960. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1950.

Beleggers kijken vandaag nog uit naar cijfers over de industriële productie in de eurozone en de Amerikaanse importprijzen.

Bedrijfsnieuws

TomTom heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet op peil gehouden maar zoals analisten ook hadden verwacht verlies geleden, hoewel het verlies meeviel. TomTom zei woensdag de jaaroutlook te herhalen en te rekenen op een omzet van 520 tot 570 miljoen euro ten opzichte van de 528 miljoen euro in 2020. Wel merkte de navigatiespecialist op dat de omzetgroei vooral in de tweede jaarhelft gerealiseerd zal worden, als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen in de auto-industrie.

Vivoryon Therapeutics heeft de publicatiedatum voor de jaarcijfers 2020 verplaatst van 20 naar 30 april dit jaar.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index verloor dinsdag 0,2 procent op een slot van 33.677,27 punten. De S&P 500 steeg 0,3 procent naar 4.141,59 punten en de Nasdaq won 1,1 procent en sloot op 13.996,10 punten, onder meer dankzij een flinke koerswinst voor Tesla, dat ruim 8 procent steeg.