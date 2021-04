Vivoryon Therapeutics publiceert jaarcijfers later dan gepland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics heeft de publicatiedatum voor de jaarcijfers 2020 verplaatst van 20 naar 30 april dit jaar. Dit maakte het biotechbedrijf woensdag bekend. Reden voor de verschuiving is een onverwachte vertraging in de afronding van de financiële verklaring bij de overgang naar een Nederlandse NV. Het bestuur van de onderneming wil dat deponering van de vereiste stukken in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Vivoryon is van oorsprong Duits en kreeg begin oktober 2020 van de aandeelhouders groen licht over te gaan naar een Nederlandse naamloze vennootschap. Het Duitse Probiodrug had in mei 2019 al zijn naam gewijzigd in Vivoryon. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

